GALATASARAY HABERLERİ: Okan Kocuk geri dönüyor! Trabzonspor maçında sahada olacak

Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, sarı-kırmızılılarda yetersiz performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Domenec Torrent bu bölgeye takviye yapılmasını isterken, sarı-kırmızılılar Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Okan Kocuk için girişimlere başlamıştı. Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve 26 yaşındaki kalecinin Trabzonspor maçında sahada olacağı belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022- 11:49