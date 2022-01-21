Galatasaray'da kaleci sorunu çözülüyor. Sezon başında Giresunspor'a 1 yıllığına kiralanan Okan Kocuk sarı- kırmızılı formaya geri dönüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Giresun kulübüyle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuç verdiği iddia edildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Kocuk geri dönüyor! Trabzonspor maçında sahada olacak
Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, sarı-kırmızılılarda yetersiz performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Domenec Torrent bu bölgeye takviye yapılmasını isterken, sarı-kırmızılılar Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Okan Kocuk için girişimlere başlamıştı. Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve 26 yaşındaki kalecinin Trabzonspor maçında sahada olacağı belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da kaleci sorunu çözülüyor. Sezon başında Giresunspor'a 1 yıllığına kiralanan Okan Kocuk sarı- kırmızılı formaya geri dönüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Giresun kulübüyle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuç verdiği iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki kaleci, Giresun'da gösterdiği başarılı performans sonrası yönetimin düğmeye bastığı ve Okan'ı İstanbul'a getireceği belirtildi. Okan, Süper Lig'de takımının son oynadığı Trabzonspor maçının uzatma anlarında iki penaltı atışını çıkarmıştı. Başarılı eldiven, henüz 1 hafta olmadan yeniden Trabzon maçına çıkacak.
PENALTIDA 1 NUMARA
Okan Kocuk, bu sezon rakibin kazandığı 6 penaltı atışının 4'ünü kurtarmayı başardı. Okan kariyerinde yaptığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtardı. Giresun'da kalesine gelen son 24 şutun 20'sini çıkardı.