Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürüyor... Başkan Burak Elmas'la yaşadığı büyük fikir ayrılıklarının ardından istifasını veren tecrübeli teknik adamın yaşananlar nedeniyle çok öfkeli ama aynı zamanda da bir hayli üzgün olduğu belirtiliyor. Ayrılığın yaşandığı pazartesi günü Florya'daki ekibiyle beraber evinde bir araya gelen Fatih Terim'in sabaha kadar durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Burak Elmas'a zehir zemberek sözler! "Sırtımdan vurdular"
Gerek Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar, gerekse Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesi sonucunda Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi ve yerine Domenec Torrent getirildi. Sarı-kırmızılılara veda eden Fatih Terim'in yakın çevresine dert yandığı ve "Ben onları sırtımda taşıdım, onlar sırtımdan vurdu." dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Takvim'in haberine göre; Başta Başkan Elmas olmak üzere, birçok yöneticiyle ilgili zehir zemberek konuştuğu öğrenilen başarılı hocanın, "Seçim dönemi odaya kapanıp onlar için yüzlerce kişiyi aradım. Gecemizi gündüzümüze katıp emek harcadık. Kariyerimi riske atıp beraber bir yola çıktık. Ben onları sırtımda taşıdım ancak onlar beni sırtımdan vurdu" ifadesini kullandığı belirlendi. Fatih Terim'in şu anda Galatasaray'ın zarar görmemesi adına sessizliğini korumaya devam etmeye karar verdiği ancak en uygun zamanda yaşananlarla ilgili her şeyi açıklayacağı öğrenildi.
HER ŞEYİ AÇIKLAYACAK
Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda Instagram hesabından bir video paylaşarak ayrıntılı bir şekilde ayrılık süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Terim daha önce de 2018-19'daki şampiyonluğun ardından Instagram'dan paylaştığı videolarla çok büyük ses getirmişti.