Galatasaray'da Domenec Torrent geldi 5 futbolcuya gün doğdu!
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in gelişi sonrası 5 futbolcuya gün doğdu. İspanyol çalıştırıcı, Emre Kılınç başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Morutan, Halil Dervişoğlu gibi oyuncularla özel olarak ilgilenecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 06:40
Emre Kılınç başta olmak üzere düzenli oynama fırsatı bulamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirilecek. Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile özel olarak ilgilenecek. İdmanlarda ekstra çalışmalar yaptırılacak ve Halil'in bitiricilik problemi düzeltilecek. İspanyol teknik adam, takımdaki herkese eşit mesafede yaklaşacağını da söyledi.