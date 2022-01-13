Galatasaray'da Domenec Torrent geldi 5 futbolcuya gün doğdu!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in gelişi sonrası 5 futbolcuya gün doğdu. İspanyol çalıştırıcı, Emre Kılınç başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Morutan, Halil Dervişoğlu gibi oyuncularla özel olarak ilgilenecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 06:40