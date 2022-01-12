Galatasaray'ın sezon başında Cicaldau ile beraber büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan hakkında önemli bi gelişme yaşandı.
Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın yeni adresini açıkladılar! Kiralık olarak gidiyor
Galatasaray'ın sezon başında Romanya Ligi takımlarından FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, Morutan ile yollarını ayırmak istiyor. Cimbom, ayrılık için o kulüp ile anlaşmaya varıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 21:21
Fotomac.com.tr'nin Rumen basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Morutan'ın performansından memnun değil ve genç yıldızı göndermek istiyor. Bununla beraber sarı kırmzılı kulüp, Morutan için Rumen ekibiyle anlaşma sağladı.
FCSB'YE DÖNÜYOR
Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisini vermek istemediği ancak 6 aylık ya da 18 aylık kiralayacağı ifade edildi. Öte yandan transfere dair son sözün, Galatasaray'ın yeni hocası Domènec Torrent'te olduğu öğrenildi.