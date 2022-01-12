Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın yeni adresini açıkladılar! Kiralık olarak gidiyor

Galatasaray'ın sezon başında Romanya Ligi takımlarından FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, Morutan ile yollarını ayırmak istiyor. Cimbom, ayrılık için o kulüp ile anlaşmaya varıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 21:21