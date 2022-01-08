GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kritik virajda! 4 karşılaşmada...
Galatasaray'da Fatih Terim'i zor bir periyot bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Giresunspor maçı öncesi 11 eksik bulunurken liderin bir hayli gerisinde kalmanında strese tecrübeli hocayı düşündürüyor. Galatasaray sırasıyla Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Ligin ilk yarısını Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'a iki haftalık devre arası iyi gelmedi. Sabah'ın derlediği habere göre Van Aanholt, Taylan, Alpaslan ve Fatih corona virüsüne yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipler gerildi. Kritik bir hâl alan bugünkü GZT Giresunspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulüpte son durum şöyle:
Dört oyuncusu Covid-19 olan Galatasaray'ın toplam 11 eksiği var. Feghouli ve Mohamed Afrika Kupası'nda. Muslera ve Diagne sakat. Marcao ve Kerem cezalı, Belçika'ya kiralık gidecek Luyindama da yok. Fatih Terim'in altyapıdan Işık Kaan Arslan'ı stoperde oynatmaktan başka çaresi kalmadı.
Giresunspor'un ardından Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray, Aslantepe'de sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor'u konuk edecek. Ocak ayındaki bu 4 maçta alınacak sonuçlar, yönetimde yüksek sesle eleştirilen Fatih Terim'in takımdaki geleceğini şekillendirecek.
Ara transfer döneminde kulüpte belirsizlik hakim. Yönetim, oyuncu satışı yapmadan transfere soğuk ve henüz kulübe ulaşmış bir teklif yok. Başkan Burak Elmas 3 yıllık projeyi vurgulasa da sarı-kırmızılı taraftarların olası kötü sonuçlara nasıl reaksiyon vereceği bilinmiyor.
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