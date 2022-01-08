GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kritik virajda! 4 karşılaşmada...

Dört oyuncusu Covid-19 olan Galatasaray'ın toplam 11 eksiği var. Feghouli ve Mohamed Afrika Kupası'nda. Muslera ve Diagne sakat. Marcao ve Kerem cezalı, Belçika'ya kiralık gidecek Luyindama da yok. Fatih Terim'in altyapıdan Işık Kaan Arslan'ı stoperde oynatmaktan başka çaresi kalmadı.



