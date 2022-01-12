Galatasaray, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırırken, yerine Domenec Torrent'i göreve getirdi.
GALATASARAY HABERLERİ: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Fatih Terim'in ayrılığı ve transfer...
Devre arası transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim döneminde Gedson Fernandes'i buraya monte etmek istiyordu. Sarı-kırmızılıların deneyimli hocayla yollarını ayırmasının ardından, Portekiz ekibinin transfer konusunda flaş bir karar aldığı yazıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 19:36
Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük koltuğunda yaşanan bu değişim, ara transferdeki planları da değiştirdi. Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunan Cimbom, Benfica'yı ikna edememişti.
Portekizli orta sahayı renklerine bağlamak için yeniden temaslara başlayan sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Portekiz basını, Fatih Terim'în ayrılığı sonrası Benfica'nın Gedson Fernandes'i Galatasaray'a vermekten vazgeçtiğini duyurdu.