Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray'daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Fotomaç'ın haberine göre; Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'de 3 olasılık! Başkanlık...
Galatasaray'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Fatih Terim'e kesildi ve deneyimli çalıştırıcının görevine son verildi. Sarı-kırmızılılarda 4. dönemini de bitiren 68 yaşındaki çalıştırıcı için ise 3 olasılığın olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray'daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Fotomaç'ın haberine göre; Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.
Bu konuda 3 olasılık var:
1-Ya köşesine çekilecek dinlenecek. Bir daha teknik adamlık yapmayacak.
2-Yurt dışına çıkacak. Katar'a ya da Acun Ilıcalı'nın aldığı Hull City'ye gidecek.