Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray'daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Fotomaç'ın haberine göre; Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim'in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.

