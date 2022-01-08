08 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Gedson inadı! Transferde olumlu gelişme...

Aslan’ın Gedson inadı! Transferde olumlu gelişme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Galatasaray'da sezon başından bu yana transferinden vazgeçilmeyen Gedson için devre arasında da tüm şartlar zorlanmaya devam edecek. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın Portekizli futbolcu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte son detaylar...

Galatasaray'da yönetim, devre arası transfer döneminde en fazla mesaiyi Gedson Fernandes için harcayacak. Sabah'ın derlediği habere göre daha önce yaptığı açıklamalarla "Satmadan oyuncu alamayız. Ekonomik durumu gözetmeliyiz" mesajını veren Başkan Burak Elmas'ın, bir tek Portekizli yıldızın transferine odaklandığı öğrenildi. Benfica'da bu sezon sadece 107 dakika süre alan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu da sarı-kırmızılı kulübe gelmek istiyor. Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği ve kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.
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