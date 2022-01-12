GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent ilk idmanına çıktı! Beklenmedik karar... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim ile yollların ayrıldığı Galatasaray'da İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, takımın başına getirildi. Tecrübeli teknik adam Florya'da ilk idmanına çıkarken, beklenmedik bir karara imza attı. İşte o karar ve ilk antrenmandan kareler... | Galatasaray haberleri (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022- 15:54