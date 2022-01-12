Galatasaray yılın bombasını patlatabilir! Domenec Torrent'in kararı ve transfer listesi... (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ardından Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum aksiyonlarını geliştirmek ve gol sonucu odaklı bir çözüm üretmek isteyen Galatasaray'da forvet sorunu çözülüyor mu? Sarı kırmızılılarda hedef, transferleri ilk plan bedel ödemeden bitirmek... Bu kapsamda sözleşmesi sona erecek golcülere yönelecek olan Cimbom, yeni teknik direktörün de tecrübesine güvenip onay verdiği isimlerle sırasıyla görüşmeler yapacak. Peki, golcü listesinde kimler var? İşte Galatasaray'a gelmesi muhtemel olan ve sözleşmesi sona erecek yıldız isimlerden bazıları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022- 12:16