08 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın istediği Dennis Man için flaş açıklama! Teklif...

G.Saray’ın istediği yıldız için flaş açıklama! Teklif...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2022

Galatasaray'ın peşinde olduğu Dennis Man için flaş açıklama geldi. Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla devam etmeyi düşünmediklerini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın peşinde olduğu Dennis Man için açıklama geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla devam etmeyi düşünmediklerini ifade etti.

Pederzoli "Dennis'ten memnun değiliz. Tüm oyuncularda olduğu gibi ona gelen teklifleri de değerlendireceğiz" diyerek transfere açık kapı bıraktı. Rumen sağ kanat bu sezon 11 maçta 2 gol atabildi.

Galatasaray galibiyet peşinde! İşte Fatih Terim'in Giresunspor maçı muhtemel 11'i

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İşte G.Saray’ın transfer listesindeki isimler! İşte G.Saray'ın transfer listesindeki isimler!
Cimbom galibiyet peşinde! İşte Terim’in Giresunspor maçı 11’i Cimbom galibiyet peşinde! İşte Terim'in Giresunspor maçı 11'i
Terim’den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak... Terim'den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör