GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın istediği Dennis Man için flaş açıklama! Teklif...

Galatasaray'ın peşinde olduğu Dennis Man için flaş açıklama geldi. Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla devam etmeyi düşünmediklerini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın peşinde olduğu Dennis Man için açıklama geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla devam etmeyi düşünmediklerini ifade etti.

Pederzoli "Dennis'ten memnun değiliz. Tüm oyuncularda olduğu gibi ona gelen teklifleri de değerlendireceğiz" diyerek transfere açık kapı bıraktı. Rumen sağ kanat bu sezon 11 maçta 2 gol atabildi.

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