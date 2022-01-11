Galatasaray'da Şükrü Hanedar istifa etti

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden istifa etti. "Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim."

Galatasaray Haberleri Yayın Yarihi: 11.01.2022- 15:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 16:04