GALATASARAY HABERLERİ: O görüşme ortaya çıktı! İşte Fatih Terim’in ayrılığının perde arkası

GÜNLERDİR BANA MOBBING UYGULADINIZ

Görüşmede Burak Elmas, oy çokluğu değil oy birliği ile alınan kararı Fatih Terim'e "Hocam teknik açıdan değişiklik kararı aldık. Bu benim ve yönetim kurulunun kararıdır. Fakat ben sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum. Sportif AŞ'de başkan yardımcım olun. Ya da G.Saray'da sportif direktör olun" dedi. Şaşkına dönen tecrübeli hocanın da "Başkan bu nereden çıktı. Siz şaka mı yapıyorsunuz! Ben saha kenarındayım ve kariyerimi ortaya koydum. Bunu kabul etmem mümkün değil. Geçen hafta Florya'da konuştuk. Ben yanlış anlamışım demek ki… Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Bu teklifi kabul etmiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.