Süper Lig'de kötü gidişatına dur diyemeyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında FCSB kulübünden kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: Gigi Becali'den flaş G.Saray sözleri! "Morutan için FIFA'ya gitmek istemiyorum"
Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Galatasaray, kötü gidişata 'dur' diyemedi. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten renklerine bağladığı Olimpiu Morutan için, Rumen kulübünün başkanından flaş açıklamalar geldi. Gigi Becali, G.Saray'ın ilk taksidini ödemediğini ve bu yüzden FIFA'ya gitmek istemediğini söyledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan için kasım ayında ödemesi gereken ilk taksidi ödemediğini iddia etti.
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Gigi Becali, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türklerle FIFA'ya girmek istemiyorum. Onları yapması gerekenleri biliyorlar. Sarı kırmızılılar kasım ayında 3.5 milyon Euro'nun ilk taksidi olan 700 bin Euro'yu ödemek zorundaydılar." ifadelerini kullandı.