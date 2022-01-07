07 Ocak 2022, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim...

Galatasaray özellikle teknik direktör Fatih Terim'in cezalı olduğu dönemde büyük puan kayıpları yaşadı ve zirvenin bir hayli uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcının yardımcıları eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında anlaşmazlık devam ediyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Cimbom'da sular bir türlü durulmuyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim...

TORRENT'LE DE GÖRÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre; Başkan Elmas'ın futbol şubesinin başına getirmeyi düşündüğü yönetici Işıtan Gün'ün Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell'in ardından, İspanyol hoca ile 10 yıl çalışan ancak 3.5 yıl önce yollarını ayırdığı Domenec Torrent ile de görüştüğü ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim...

TERİM İSPANYOLLAR'A KARŞI

Terim'in ekibine yabancı bir hoca dahil etme konusundaki bu yoğun istek, "Terim istifaya zorlanıyor" şeklinde yorumlanıyor. Ancak Florya'dan gelen bilgilere göre tecrübeli teknik adam görevden ayrılmayı düşünmüyor. Terim'in de teknik heyetinde değişim yapmak istediği ancak Işıtan Gün'ün görüştüğü Borrell ve Torrent'e kesinlikle karşı çıktığı ifade ediliyor. Terim'in kendi belirleyeceği 1-2 ismi, yardımcısı olarak göreve getirmeyi planladığı konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim...

"IŞITAN GÜN'Ü TANIMAM!"

Ayrıca Başkan Elmas'ın Işıtan Gün'e transferde daha çok yetki vermesine karşın, Fatih Terim'in yakın çevresine "Ben Işıtan Gün'ü tanımam. Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız ile çalışmaya devam ediyorum" dediği de iddialar arasında. Yönetim ve Florya arasındaki bu soğuk savaş hem ikinci yarı öncesi hazırlıkları hem de transfer çalışmalarına olumsuz etkiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray’da yardımcı krizi! Burak Elmas ve Fatih Terim...

ELMAS KESİN KARARLI

Fatih Terim'in Necati Ateş ve Selçuk İnan'dan yeterli desteği almadığını düşünen Başkan Burak Elmas teknik heyette değişim yapma konusunda çok kararlı. Ancak Fatih Terim'in olumsuz tavrı ikili arasında büyük bir kriz yaratıyor. Terim'in de teknik heyetinde değişim düşündüğü ve kafasında belirlediği isimleri Başkan Elmas ile paylaşacağı öğrenildi.

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