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GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Krzysztof Piatek elden kaçtı

Piatek elden kaçtı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Galatasaray'ın forvet bölgesi için düşündüğü Krzysztof Piatek elden kaçtı. Polonyalı santrforun Fiorentina'ya imza atacağı öğrenildi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılıların istediği Krzysztof Piatek, Fiorentina'nın yolunu tuttu. 26 yaşındaki Polonyalı golcü Hertha Berlin'den ayrılarak dün İtalyan kulübüne imzaya gitti. Piatek bu sezon 10 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı.

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