06 Ocak 2022, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta gerçekleşecek!

İşte G.Saray’da divan kurulu toplantısının tarihi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır." denildi.

Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır." denildi.

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