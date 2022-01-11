Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim'in Domenec Torrent'ten haberi yoktu!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Elmas, Fatih Terim'in Domenec Torrent ile görüşüldüğünün bilgisi olmadığını söyledi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 18:59
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük konusunda Domenec Torrent ile görüşüldüğünü dile getiren Elmas, "Hocamızın, Torrent görüşmesiyle ilgili bilgisi yok ama bana böyle bir ismin geldiğini söyledim." dedi.