Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük konusunda Domenec Torrent ile görüşüldüğünü dile getiren Elmas, "Hocamızın, Torrent görüşmesiyle ilgili bilgisi yok ama bana böyle bir ismin geldiğini söyledim." dedi.