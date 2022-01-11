Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı. Elmas, "Fatih Terim ile aramızda bir iletişim problemi olmadı. Birbirimizin telefonlarına ve mesajlarına hep geri döndük." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'le aralarında tartışma olup olmadığıyla ilgili gelen soruya, "Fatih Terim ile aramızda bir iletişim problemi olmadı. Birbirimizin telefonlarına ve mesajlarına hep geri döndük." yanıtını verdi.