GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas Domenec Torrent'le görüştü! Fatih Terim...
Teknik direktör Fatih Terim'in yanına yabancı bir yardımcı antrenör isteyen başkan Burak Elmas, Pep Guardiola'nın yardımcılıklarını yapan Domenec Torrent ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim'in 6 maçlık cezasında yardımcı hocalar Selçuk İnan ve Necati Ateş, sadece 1 galibiyet alarak sınıfta kalmıştı. İmparator'a tecrübeli bir yardımcı antrenör sunmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın görüştüğü isim ortaya çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre; Dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gösterilen M. City'nin menajeri Pep Guardiola'nın yıllarca yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile temas kuruldu. Guardiola'nın yanında 521 maçta yer alan 59 yaşındaki İspanyol antrenör, 2018'de New York City'nin başına geçmişti.
ABD ekibi New York'ta 60 maça çıkan ve 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgiyle 1.68 puan ortalaması tutturan Torrent, 2020'de ise Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer oldu.
Burada 26 maça çıkan tecrübeli hoca, 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 1.92'lik ortalamayı buldu. Torrent, 31 Temmuz 2020'de başladığı görevi ise 9 Kasım 2020'de bıraktı ve o tarihten bu yana boşta.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı