07 Ocak 2022, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas Domenec Torrent'le görüştü! Fatih Terim...

Teknik direktör Fatih Terim'in yanına yabancı bir yardımcı antrenör isteyen başkan Burak Elmas, Pep Guardiola'nın yardımcılıklarını yapan Domenec Torrent ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas Domenec Torrent’le görüştü! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Fatih Terim'in 6 maçlık cezasında yardımcı hocalar Selçuk İnan ve Necati Ateş, sadece 1 galibiyet alarak sınıfta kalmıştı. İmparator'a tecrübeli bir yardımcı antrenör sunmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın görüştüğü isim ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas Domenec Torrent’le görüştü! Fatih Terim...

Fotomaç'ın haberine göre; Dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gösterilen M. City'nin menajeri Pep Guardiola'nın yıllarca yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile temas kuruldu. Guardiola'nın yanında 521 maçta yer alan 59 yaşındaki İspanyol antrenör, 2018'de New York City'nin başına geçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas Domenec Torrent’le görüştü! Fatih Terim...

ABD ekibi New York'ta 60 maça çıkan ve 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgiyle 1.68 puan ortalaması tutturan Torrent, 2020'de ise Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas Domenec Torrent’le görüştü! Fatih Terim...

Burada 26 maça çıkan tecrübeli hoca, 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 1.92'lik ortalamayı buldu. Torrent, 31 Temmuz 2020'de başladığı görevi ise 9 Kasım 2020'de bıraktı ve o tarihten bu yana boşta.

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