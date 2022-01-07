07 Ocak 2022, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kalede karar zamanı! Okan Kocuk mu yoksa Sinan Bolat mı?

Kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe'nin performansını yeterli bulmayan Galatasaray, bu bölgeyi güçlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar Giresunspor'a kiralık yolladığı Okan Kocuk'u geri isterken, öte yandan Gent'te kariyerini sürdüren Sinan Bolat için de girişimlerine devam ediyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kalede karar zamanı! Okan Kocuk mu yoksa Sinan Bolat mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Muslera'nın sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar artık karar aşamasına gelmiş durumda. Fatih Terim'in sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönmesi konusundaki ısrarı sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kalede karar zamanı! Okan Kocuk mu yoksa Sinan Bolat mı?

GİRESUNSPOR İSTEKLİ DEĞİL

Takvim'in haberine göre; Karadeniz ekibi, sözleşmesinde 'geri çağrılabilir' maddesi bulunmayan tecrübeli eldiveni gönderme konusunda çok istekli değil. Ancak Giresun'un Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda tecrübeli kaleciye izin vereceği öğrenildi. Eğer Okan Kocuk konusu tıkanırsa rota hemen Sinan Bolat'a dönecek. Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce milli kaleci ile temasa geçerek anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kalede karar zamanı! Okan Kocuk mu yoksa Sinan Bolat mı?

SİNAN GELMEYE SICAK

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirmesi için de Gent kulübünü ikna etmesi gerekiyor. Sinan'ın Galatasaray formasını giymek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin bu hafta sonuna kadar kaleci bilmecesini bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Okan ve Sinan'dan birisini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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