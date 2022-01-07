GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kalede karar zamanı! Okan Kocuk mu yoksa Sinan Bolat mı?

GİRESUNSPOR İSTEKLİ DEĞİL

Takvim'in haberine göre; Karadeniz ekibi, sözleşmesinde 'geri çağrılabilir' maddesi bulunmayan tecrübeli eldiveni gönderme konusunda çok istekli değil. Ancak Giresun'un Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda tecrübeli kaleciye izin vereceği öğrenildi. Eğer Okan Kocuk konusu tıkanırsa rota hemen Sinan Bolat'a dönecek. Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce milli kaleci ile temasa geçerek anlaşma sağlamıştı.