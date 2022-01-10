Trabzonspor ve Galatasaray'ın Denayer yarışması! Newcastle united...
Süper Lig'de lider olan Trabzonspor ve zirveden uzak kalan Galatasaray stoper transferinde karşı karşıya kaldı. Özellikle bordo-mavililerin Edgar'ın sakatlığının ardından o bölgeye takviye için çalışmalarına hız verdiği öğrenilirken, sarı-kırmızılılarda bu bölgede arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuya göre Trabzonspor ve Galatasaray Denayer transferi için karşı karşıya geldi.
newcastle united
Süper Lig'de transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar ve bordo mavililer için Fransız basınından flaş bir iddia geldi.
L'Equipe'de yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Özcan'ın derlediği habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, bir dönem sarı kırmızılılarda forma giyen Jason Denayer'i transfer etmek için girişimlere başladı.
NEWCASTLE UNITED DA DEVREDE
Jason Denayer'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da bulunduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR
Galatasaray'ın 2 kez kiralık olarak transfer ettiği Jason Denayer'in Lyon'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. 26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro...
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