Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...
Kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu için Fransızlardan çarpıcı bir iddia geldi. İşte Yusuf Yazıcı'nın gideceği söylenen takım ve detaylar...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Yusuf Yazıcı'yla ilgili flaş bir son dakika iddiası ortaya atıldı. Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yeni adresini Fransız gazeteci duyurdu. A Milli Takım'da da forma giyen Yusuf Yazıcı'yla ilgili ortaya atılan transfer haberinin detayları şu şekilde...
MENAJERİNDEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Yusuf Yazıcı'nın adının transfer dönemi öncesinde Galatasaray ile anılması üzerine menajeri Adem Cebeci açıklamalarda bulunmuştu. Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray tarafından transfer edilmek istendiği sorusuna, "Fatih Terim, A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'ya 10 numarayı veren ilk kişi. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor" diye konuşmuştu.
'TRABZONSPOR BİR MADDE KOYDU'
Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye transfer olması durumunda Trabzonspor'dan izin alınması gerektiğini hatırlatan Adem Cebeci, "Trabzonspor, Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız" demişti.
SÖZLEŞMESİNDE 20 MİLYON EUROLUK MADDE
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olduğu dönemde yaptığı anlaşmadaki madde de netlik kazandı. Bordo-mavililer, "Trabzonspor'un izni olmadan Türkiye'den başka bir takıma transfer olursa Lille, Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli öder" maddesi ekletmişti.
FRANSIZ GAZETECİDEN BOMBA İDDİA
Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Fransız basınından flaş bir son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. Milliyet'in derlediği haberde, Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre; CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlerine hız verdi.
SATIN ALMA OPSİYONLU FORMÜL
Rus ekibinin Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ayrıca Lille ile yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu ekletmeyi düşündüğü belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu vurgulandı.
FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI
Lille'de sezon başında yaşanan teknik direktör değişiminin ardından yedek kulübesine mahkum olan Yusuf Yazıcı bu sezon toplamda 671 dakika sahada kalabildi. A Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli futbolcu bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in sezon sonuna kadar kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Yusuf Yazıcı'nın Fransız temsilcisiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.
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