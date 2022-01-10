Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

MENAJERİNDEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Yusuf Yazıcı'nın adının transfer dönemi öncesinde Galatasaray ile anılması üzerine menajeri Adem Cebeci açıklamalarda bulunmuştu. Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray tarafından transfer edilmek istendiği sorusuna, "Fatih Terim, A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'ya 10 numarayı veren ilk kişi. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor" diye konuşmuştu.