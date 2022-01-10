10 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

Kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu için Fransızlardan çarpıcı bir iddia geldi. İşte Yusuf Yazıcı'nın gideceği söylenen takım ve detaylar...

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Yusuf Yazıcı'yla ilgili flaş bir son dakika iddiası ortaya atıldı. Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yeni adresini Fransız gazeteci duyurdu. A Milli Takım'da da forma giyen Yusuf Yazıcı'yla ilgili ortaya atılan transfer haberinin detayları şu şekilde...

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

MENAJERİNDEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Yusuf Yazıcı'nın adının transfer dönemi öncesinde Galatasaray ile anılması üzerine menajeri Adem Cebeci açıklamalarda bulunmuştu. Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray tarafından transfer edilmek istendiği sorusuna, "Fatih Terim, A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'ya 10 numarayı veren ilk kişi. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor" diye konuşmuştu.

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

'TRABZONSPOR BİR MADDE KOYDU'
Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye transfer olması durumunda Trabzonspor'dan izin alınması gerektiğini hatırlatan Adem Cebeci, "Trabzonspor, Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız" demişti.

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

SÖZLEŞMESİNDE 20 MİLYON EUROLUK MADDE
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olduğu dönemde yaptığı anlaşmadaki madde de netlik kazandı. Bordo-mavililer, "Trabzonspor'un izni olmadan Türkiye'den başka bir takıma transfer olursa Lille, Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli öder" maddesi ekletmişti.

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

FRANSIZ GAZETECİDEN BOMBA İDDİA
Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Fransız basınından flaş bir son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. Milliyet'in derlediği haberde, Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre; CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlerine hız verdi.

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

SATIN ALMA OPSİYONLU FORMÜL
Rus ekibinin Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ayrıca Lille ile yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu ekletmeyi düşündüğü belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu vurgulandı.

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI
Lille'de sezon başında yaşanan teknik direktör değişiminin ardından yedek kulübesine mahkum olan Yusuf Yazıcı bu sezon toplamda 671 dakika sahada kalabildi. A Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli futbolcu bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti.

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişme! Transfer...

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in sezon sonuna kadar kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Yusuf Yazıcı'nın Fransız temsilcisiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.

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