Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent önderliğinde ilk maçına çıkan sarı kırmızılılar, 3 puan peşinde. Öte yandan ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ise kendi seyircisi önünde kazanmak istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent önderliğinde ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Saba, Diouf, Dylan

Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan olan mücadele saat 19.00'da başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlendi.

🟡2 FUTBOLCU SINIRDA🟡

Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📈

🔹Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kerem Aktürkoğlu (4 gol - 2 asist), Süper Lig kariyerinin ilk golünü Hatayspor filelerine göndermişti (Aralık 2020).

🔹Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst ligde üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.