Galatasaray’da kötü gidişat sürüyor! Fatih Terim istifa edecek mi?

"Galatasaray'ın kurtuluşu bu yoldadır" diyerek projesine sahip çıkan Terim istifa çağrılarıyla ilgili, "Belki hayatımın ve kariyerimin daha önceki dönemlerinde kırılacağım, fevri davranış göstereceğim veya serzenişte bulunacağım yaklaşımları Galatasaray'ın geleceği için göğüslemeye hazırım" diye konuştu. Taraftara da mesaj gönderdi: Hem olaylara hem de mağlubiyetten dolayı üzgünüm ama bizi buradan çıkaracak olan yine Galatasaray taraftarıdır!..



