10 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor! Fatih Terim istifa edecek mi?

Galatasaray'da alınan başarısız sonuçların ardından Fatih Terim'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmelerin ardından Terim istifa edecek mi soruları yükselmeye başladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray’da kötü gidişat sürüyor! Fatih Terim istifa edecek mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Giresunspor mağlubiyetiyle Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Tribünlere son bir umut gelen sarıkırmızılı taraftarlar, stadı büyük protestolar eşliğinde terk ederken gözler ilk defa bu kadar yüksek sesle 'istifası' istenilen teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli çalıştırıcı maç sonrası takımının gösterdiği kötü gidişata alışkın olmadığını, hem taraftarın tepkisine hem de yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Galatasaray’da kötü gidişat sürüyor! Fatih Terim istifa edecek mi?

"Galatasaray'ın kurtuluşu bu yoldadır" diyerek projesine sahip çıkan Terim istifa çağrılarıyla ilgili, "Belki hayatımın ve kariyerimin daha önceki dönemlerinde kırılacağım, fevri davranış göstereceğim veya serzenişte bulunacağım yaklaşımları Galatasaray'ın geleceği için göğüslemeye hazırım" diye konuştu. Taraftara da mesaj gönderdi: Hem olaylara hem de mağlubiyetten dolayı üzgünüm ama bizi buradan çıkaracak olan yine Galatasaray taraftarıdır!..

Galatasaray’da kötü gidişat sürüyor! Fatih Terim istifa edecek mi?

NE KADAR DAYANACAK?

Fatih Terim, Giresunspor maçı sonrası istifa çağrılarını göğüsleyeceğini söyledi ama tepkilere daha ne kadar dayanabilecek zaman gösterecek. Son dönemde yönetimle de arası açılan tecrübeli hocanın, bu şartlarda göreve devam etmesi zor görülüyor. Öte yandan eleştirilerin odağında yer alan, Terim karşısında 'pasif kalmakla' eleştirilen yönetim kanadı ise şimdilik sessizliğini koruyor.

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