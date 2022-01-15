GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na Brentford kancası! Cimbom'un istediği rakam...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. 23 yaşındaki oyuncuya son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford talip oldu. Sarı-kırmızılıların genç isimden bonservis beklentisi ise en az 15 milyon Euro. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 06:40