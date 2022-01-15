Galatasaray'da sezonun en flaş ismi Kerem Akturkoğlu'na son talip İngiltere Premier Lig ekibi Brentford oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Halil Dervişoğlu'nu iki sezondur sarı kırmızılılara kiralayan Brentford'un, oyuncusunun durumunu takip ederken Kerem'in performansından etkilendiği belirtildi.
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. 23 yaşındaki oyuncuya son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford talip oldu. Sarı-kırmızılıların genç isimden bonservis beklentisi ise en az 15 milyon Euro. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 06:40
23 yaşındaki futbolcunun sozleşmesini gectiğimiz ay uzatan sarı-kırmızılıların 15 milyon euro bonservis bedeli beklediği biliniyor. Bu sezon 32 macta 7 gol, 6 asistle oynayarak takımın en başarılısı olan Kerem'in de İngiltere'ye gitmeyi istediği kaydedildi. Kerem'e Almanya ve Fransa'dan da talipler bulunuyor.