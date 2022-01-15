Fatih Terim'in yerine goreve gelen Domenec Torrent, Hatayspor macının kadrosunu hazırladı. Yarın Hatay deplasmanında sahaya cıkacak takımın maç kasetlerini izleyen 59 yaşındaki İspanyol calıştırıcı sistemi değiştirecek. Fotomaç'ın haberine göre; Sezon başından bu yana 4-3-3 formasyonuyla sahaya dizilen Galatasaray, 4-2-3- 1'e dönecek. Torrent'in orta sahada Cicaldau ile Berkan'ı yan yana onlerinde ise Morutan'a şans vereceği kaydedildi. Orijinal mevkisi 10 numara Rumen futbolcu, Fatih Terim doneminde sağ kanatta oynuyordu. Yarın kanatlarda ise Kerem ve Babel yer alacak. İleri uçta ise Halil forma giyecek.