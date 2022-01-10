10 Ocak 2022, Pazartesi
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Yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim ile devam edilmesi halinde, istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmeleri krizi daha da arttırdı.
Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim stattan ayrıldı. Yapılan görüşmede ayrılık kararı çıktı.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi.
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı!
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim'in bir araya geldiği toplantıda teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.
Galatasaray'da son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi. Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda görüşme gerçekleştirdi.
Yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim ile devam edilmesi halinde, istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmeleri krizi daha da arttırdı.
Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim stattan ayrıldı. Yapılan görüşmede ayrılık kararı çıktı.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi.
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