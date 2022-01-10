10 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ve Burak Elmas bir araya geldi!

Terim ve Elmas bir araya geldi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüşme gerçekleştirdi. Terim bu görüşmenin ardından stadyumdan ayrıldı.

Galatasaray'da son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi. Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Fatih Terim stattan ayrıldı.

Fatih Terim ile yapılan görüşme sonrasında yönetim toplantısına geçildi. Başkan Burak Elmas'ın devam eden yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Burak Elmas Fatih Terim ile görüştü!

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