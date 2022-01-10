GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ve Burak Elmas bir araya geldi!

Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüşme gerçekleştirdi. Terim bu görüşmenin ardından stadyumdan ayrıldı.

Galatasaray'da son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi. Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda görüşme gerçekleştirdi.



Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Fatih Terim stattan ayrıldı.



Fatih Terim ile yapılan görüşme sonrasında yönetim toplantısına geçildi. Başkan Burak Elmas'ın devam eden yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

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