11 Ocak 2022, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'le anlaşma tamam! Bugün İstanbul'a geliyor

Spor Toto Süper Lig'de son 9 maçından sadece 1 galibiyet alabilen, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcı yerine Domenec Torrent'le anlaştığı ve İspanyol hocayı bugün İstanbul'a getireceği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent’le anlaşma tamam! Bugün İstanbul’a geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın yeni hocası da belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Guardiola'nın ekibinde yer alan Domenec Torrent ile söz kesti. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Torrent'in opsiyon maddesi var. Memnun kalınırsa yola devam edilecek. Bu arada Torrent'in ismi geçen hafta yardımcı hoca olarak anılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent’le anlaşma tamam! Bugün İstanbul’a geliyor

Yönetici Işıtan Gün, 59 yaşındaki hoca ile Başkan Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek, "Terim'in yerine değil Terim'in yardımcısı olması için görüştük" sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarını ilişkin, "Benim haberim yok" açıklamasını yapmıştı. Dünkü gelişmenin ardından 'Yardımcı hoca' denilen Domenec Torrent, teknik direktör koltuğuna oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent’le anlaşma tamam! Bugün İstanbul’a geliyor

27 YAŞINDA BAŞLADI
Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe başladı. Palafrugell, Palamos ve Girona kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Guardiola'nın yardımcısı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent’le anlaşma tamam! Bugün İstanbul’a geliyor

Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

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