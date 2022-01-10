10 Ocak 2022, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da 7 ayrılık daha! Necati Ateş ve Selçuk İnan...

Terim sonrası G.Saray’da 7 ayrılık daha!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü dönemi sona erdi.

NTV Spor'un haberine göre; Terim sonrası sarı-kırmızılılarda Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da görevlerine son verildi. Aynı zamanda idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, medya sorumlusu Eray Sözen, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal'ın da görevine son verildi.

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