10 Ocak 2022, Pazartesi
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��şte İspanyol medyasındaki yorumlar:
Arda Turan'ın sahalara dönüşünün yaşı nedeniyle "şaşırtıcı" olduğu yorumunda bulunan Marca gazetesi, "Birkaç kilo fazlası ve Giresun karşısında çok formsuz olduğunun" öne çıktığını yazdı.
Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı" ifadesini başlığına çıkaran As gazetesi, Giresunspor maçında 30 dakika oynayan Arda'nın halinin ancak izlenince anlaşıldığını vurguladı.
Katalonya'nın spor gazetelerinden El Mundo Deportivo da "Arda'nın dönüşü, form durumu sosyal medyada viral oldu. Özellikle Atletico'da Simeone yönetimindeyken görmeye alıştığımız Arda'dan daha kiloluydu. 34 yaşındaki profesyonel bir futbolcu için şaşırtıcı bir durum" diye yazdı.
Arda Turan'ın fazla kiloları İspanyol manşetlerinde!
Galatasaray'da Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan Arda Turan fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. İspanyollar 35 yaşındaki futbolcu için çarpıcı ifadelere yer verdi. İşte o manşetler...
Arda Turan 5 ay sonra sahalara döndü ama ağır görüntüsüyle kendisini görenleri şok etti. Fotomaç'ın derlediği habere göre en az 5 kilo fazlası olduğu ortaya çıkan Arda, formayı içine sokamadı. Sezonun ilk yarısını tedavi olarak geçiren 35 yaşındaki oyuncuya göbekli hali nedeniyle sosyal medyada büyük eleştiriler yapıldı. Arda'nın kilolu hali İspanya'da da şaşkınlıkla karşılandı.
��şte İspanyol medyasındaki yorumlar:
Arda Turan'ın sahalara dönüşünün yaşı nedeniyle "şaşırtıcı" olduğu yorumunda bulunan Marca gazetesi, "Birkaç kilo fazlası ve Giresun karşısında çok formsuz olduğunun" öne çıktığını yazdı.
Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı" ifadesini başlığına çıkaran As gazetesi, Giresunspor maçında 30 dakika oynayan Arda'nın halinin ancak izlenince anlaşıldığını vurguladı.
Katalonya'nın spor gazetelerinden El Mundo Deportivo da "Arda'nın dönüşü, form durumu sosyal medyada viral oldu. Özellikle Atletico'da Simeone yönetimindeyken görmeye alıştığımız Arda'dan daha kiloluydu. 34 yaşındaki profesyonel bir futbolcu için şaşırtıcı bir durum" diye yazdı.
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