06 Ocak 2022, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Ryan Babel'in talibi yok!

Babel’in talibi yok!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve yıllık 2.5 milyon Euro net maaş alan Ryan Babel'in talibi olmadığını öğrenildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da gözden çıkarılan Ryan Babel'in ayrılması zor görünüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki futbolcu için kulübe teklif gelmediği bildirildi. Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Babel'in, kazandığından daha düşük bir ücret teklifine sıcak bakmaması da ayrılma ihtimalini zorlaştırıyor.

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