GALATASARAY HABERLERİ - Usta yazarlar Galatasaray-Giresunspor maçını değerlendirdi!

Dikkatinizi çekerim; "Fatih hocaya kötü bir kadro verildi" falan demiyorum... Bilakis; "bu oyuncuları kim, niye aldı, aldırdı" bunu sorguluyorum. Misal; Barış Alper'de, Oğulcan'da, Morutan'da olan (!), Yunus Akgün'de olmayan şey (!) nedir; biri lütfen bana izah etsin.