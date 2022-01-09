GALATASARAY HABERLERİ - Usta yazarlar Galatasaray-Giresunspor maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in ilk yarısında başarısız sonuçlar alan Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında da sahasında ağırladığı Giresunspor'a 1-0 mağlup etti. Spor yazarları bu mücadeleyi flaş sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ - SÖZ BİTTİ
Hakemler Galatasaray maçlarında sıfır hatayla maç yönetse ne olacak ki? Fatih hoca ceza almasaydı ne değişecekti? Lütfen samimi olun; Galatasaray'ın kupadan elenmesinin, şampiyonluğu kaybetmesinin, şu kifayetsiz oyununun sebebi bunlar mı sizce? GALATASARAY'IN KADROSU VASAT BİLE DEĞİL. Bekler çok kötü, orta saha oyuncu rotasyonundaki futbolcuları, ligin orta sırasındaki takımlara bedava verseler alırlar mı; sanmam.
Dikkatinizi çekerim; "Fatih hocaya kötü bir kadro verildi" falan demiyorum... Bilakis; "bu oyuncuları kim, niye aldı, aldırdı" bunu sorguluyorum. Misal; Barış Alper'de, Oğulcan'da, Morutan'da olan (!), Yunus Akgün'de olmayan şey (!) nedir; biri lütfen bana izah etsin.
25 milyon avro civarı bir maliyetle kuruldu bu "proje"; inanılır gibi değil. Hafta içinde, bizzat yönetim tarafından, hocanın teknik ekibine "görücü usulü" yardımcı antrenör bakıldığı itiraf edildi. Başkan Burak Elmas'ın kayınbabası eski başkan Süren, Sabah gazetesine "başkanlık, Burak için erkendi" dedi. Bunlar şaka değil arkadaşlar; biliyorum çok acı kabullenmesi.
Terim ve Elmas'ın projesi nedir; anlayan beri gelsin lütfen. Durum o kadar acayip bir noktaya geldi ki; en büyük Elmas ve Terim muhalifleri bile an itibarıyla ikisinin de bırakmasının daha da ağır sonuçları olacağını söylüyor. E peki o zaman; "ne olacak şimdi!?"...
Menajerlerin üç kuruşluk çıkarlarının kesiştiği noktada kopan kıyamet de cabası. Çirkin dedikoduların önü alınamıyor. Tüm bu karmaşayla beraber yeni transfer döneminde ekmek gibi su gibi ihtiyaç duyulan bir kaleci bile alınamazsa şaşırmayın. Bence alınmasın da zaten...
DOST ACI SÖYLER; herkes takkesini önüne koysun ve kişilere değil, sadece Galatasaray'a taraf olan duayenlerin, kanaat önderlerinin şefkatine bıraksın kendini. Keza; hem yönetim hem de teknik heyet artık HİÇ güven vermiyor... Doğruları söyleyeni "Galatasaray düşmanı" ilan eden troller ve askerler de sussun artık.
LEVENT TÜZEMEN - HANGİ GELECEK?
Galatasaray'da yetişmiş, büyük paraya Atletico Madrid'e gitmiş, Messi, Iniesta, Neymar gibi ünlü oyuncularla Barcelona'da oynamış Arda Turan maç öncesi yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kurtarma yazılısı türünde bir açıklama yapıyor: "Bu seneyi sabır ve gelişim senesi olarak görüyoruz. Galatasaray'ın geleceği emin ellerde. Birlik olalım, düşmeyelim. Bu süreç biraz sancılı olacaktır. Futbolda değişim kolay değildir."
Hangi gelişim? Hangi değişim? Hangi gelecek? Genç kadronun kalitesi yok. Oyuncu yeteneği kısıtlı. Oyuna akıl koyacak, kriz çözecek lider yok. Sadece koşarak takım olunmaz. Avrupa'da oyun anlayışıyla önemli başarı kazanan Galatasaray'ın şaşırtıcı biçimde Süper Lig'de bir oyun planı yok. Bu plansızlık yüzünden oynayan ya da sonradan oyuna giren oyuncular saha içinde birbirleriyle uyum kuramıyor.
Galatasaray güçlü bir omurgaya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kulübe sürekli oyuncu değiştirerek çözüm arıyor ama kadroda sık yaşanan değişiklik becerileri kısıtlı oyuncuların güvensizlik yaşamasına neden oluyor.
Giresun karşısında baskılı oynadığını zanneden ama yine bal yapmayan bir Galatasaray izledik. Giresun, Avrupa'daki Galatasaray gibi topu rakibe verip önce kalesini korudu sonra kontratakla golü buldu. Maç eksiği olan Sacha Boey etkisizdi. Ömer Bayram gücü yettiğince oynadı. Morutan, Berkan ve Cicaldau hiç katkı vermedi.
Halil Dervişoğlu fizik olarak çok güçsüzdü ve ikili mücadeleleri kazanamadı. Babel hala her topu sağa çekip vurmaya çalışıyor... Galatasaray'ın şuursuzca denediği ataklarda kenar ortaları isabetli olmadı. "Kaybedenler Kulübü"nde liderliğini koruyan Galatasaray'ın kaderine bak. Kiralık gidenlerden Yunus iki gol attı, kaleci Okan Kocuk inanılmaz kurtarışlar yaptı. Şapkaların öne koyma zamanı geldi.
REHA KAPSAL - STANDART
Galatasaray kupada Denizlispor'a elendikten sonra ikinci yarıya Giresunspor maçıyla iyi başlamak istiyordu. Oynanacak iyi futbol ve galibiyetle ikinci devre başlangıcının iyi olması çok önemliydi. Sarı-kırmızılıların, özellikle ligdeki sıkıntısı top ayağındayken öne doğru gidememesi. Bununla birlikte rakip yarı alanda oyunu nasıl kurgulayacağı ve organize olacağını bilmiyor.
Giresunspor'lu oyuncular geldiğinde yana ve geriye oynadılar. Hücum oyuncuları ve orta saha oyuncuları savunma arkasına koşu yapmadı. Hareketliliği bile sağlayamadılar. Galatasaray takımının kalesinde İsmail, stoperde Luyindama, hücumda gol beklediği oyuncu Babel ile Halil, ve takım kaptanı da Ömer Bayram olunca bu kadar oluyor.
Bir de bunun üstüne Arda, Oğulcan ve Aytaç tercihleri de hiçbir şeyi değiştirmedi. Tempoyu zaman zaman yükselten tek etken seyircinin yarattığı ambiyans ve oyunculara verdiği enerjiydi. 6 aydır birlikte idmana ve maça çıkıyorlar. Kimsenin birbirini tanımadığı, top rakipteyken doğru pres yapamadığı ve organize olamadığı bir görüntüdeler. Bunun nedeni takımın sezon başından beri özellikle Süper Lig'de oynadığı oyunun 'standart'ının olmayışı.
Bir standart belirlemediğiniz zaman oyununuzu rakibe kabul ettiremezsiniz. Böyle olunca bireysel performans ve içgüdüsel oyun ortaya çıkar. Galatasaray'ın da geliştiremediği en büyük eksiği kurgusudur. Çünkü Avrupa'da topu rakibe bırakarak derinlemesine savunmayla oynuyorlar.
En zor olan top ayağındayken oynayacağın ve ezberlenmiş oyundur. Bunun için roller çok önemlidir. Galatasaray'ın bu eksiğini de oyunla değil devre arası yapacağı takviyelerle gidermeye çalışması en kolaycı yoldur. Amaç sorunun oyuncu değil oyundan kaynaklandığını bilerek bununla ilgili daha fazla çalışması ve bu değişimle de gelişim sağlamasıdır.
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