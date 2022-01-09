11 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan'ın son hali dikkat çekti

Galatasaray'da uzun süredir forma giyemeyen Arda Turan, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan GZT Giresunspor maçıyla sahalara döndü. 5 aylık aranın ardından formasına kavuşan deneyimli futbolcu, son haliyle büyük tepki çekti. 62. dakikada taraftarın desteğiyle oyuna giren 24 yaşındaki oyuncu, fazla kilolarıyla dikkat çekti. Arda Turan'ın bu görüntüsü Portekiz ve İspanyol basınında da konuşuldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan’ın son hali dikkat çekti
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da alınan kötü sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan’ın son hali dikkat çekti

TARAFTARLARDAN TEPKİ!
Galatasaray taraftarı maçın sonlarına doğru protestoda bulundu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan’ın son hali dikkat çekti

ARDA'NIN KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKTİ!
Son maçını 19 Ağustos 2021'deki Randers maçında oynayan Arda, 5 ay sonra forma giydi. 34 yaşındaki futbolcu, oyuna 62'de taraftarın desteğiyle girdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken deneyimli oyuncu etkisiz bir görüntü çizdi.

GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan’ın son hali dikkat çekti

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ!
Süper Lig'de son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda maç sonrası kaptan Arda Turan, tribünlere giderek önce taraftarı sakinleştirdi ardından özür diledi.

GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan’ın son hali dikkat çekti

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün Portekiz basını A Bola'dan derlediği haberde, Arda Turan'ın Giresunspor maçından bir fotoğrafı paylaşılarak kilolu görüntüsüne dikkat çekildi.

GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan’ın son hali dikkat çekti

Öte yandan İspanyol basınından milenio ise, "Arda Turan, Galatasaray ile 'fazla kilolarla' sahalara geri döndü." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’dan bir Terim paylaşımı daha! G.Saray'dan bir Terim paylaşımı daha!
Torrent’le anlaşma tamam! Bugün İstanbul’a geliyor Torrent'le anlaşma tamam! Bugün İstanbul'a geliyor
O görüşme ortaya çıktı! İşte Terim’in ayrılığının perde arkası O görüşme ortaya çıktı! İşte Terim'in ayrılığının perde arkası
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör