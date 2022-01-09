GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan'ın son hali dikkat çekti
Galatasaray'da uzun süredir forma giyemeyen Arda Turan, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan GZT Giresunspor maçıyla sahalara döndü. 5 aylık aranın ardından formasına kavuşan deneyimli futbolcu, son haliyle büyük tepki çekti. 62. dakikada taraftarın desteğiyle oyuna giren 24 yaşındaki oyuncu, fazla kilolarıyla dikkat çekti. Arda Turan'ın bu görüntüsü Portekiz ve İspanyol basınında da konuşuldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da alınan kötü sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
TARAFTARLARDAN TEPKİ!
Galatasaray taraftarı maçın sonlarına doğru protestoda bulundu. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün Portekiz basını A Bola'dan derlediği haberde, Arda Turan'ın Giresunspor maçından bir fotoğrafı paylaşılarak kilolu görüntüsüne dikkat çekildi.
Öte yandan İspanyol basınından milenio ise, "Arda Turan, Galatasaray ile 'fazla kilolarla' sahalara geri döndü." ifadelerini kullandı.
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