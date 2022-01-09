GALATASARAY HABERİ: O görüntüler olay oldu! Arda Turan’ın son hali dikkat çekti

Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da alınan kötü sonuçlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.