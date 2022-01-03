03 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan'a özel ders! O detay dikkat çekti

Terim’den Morutan’a özel ders! O detay dikkat çekti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan ve performansında inişli çıkışlı bir grafik çizen Morutan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda fiziksel olarak zayıf bulunan 22 yaşındaki futbolcuya video-analizlerle savunmada duracağı yer gösterilecek.

Sezon başında transferi için iki ay uğraşılan Olimpiu Morutan inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Rumen yıldız, sadece Başakşehir maçında 90 dakika sahada kalabildi. Sabah'ın derlediği habere göre 11 çıktığı karşılaşmalarda kenara alınan ilk isim olan ve zaman zaman yedek kulübesinde oturan genç kanat oyuncusunun takım savunmasına katkısını hocası Fatih Terim yeterli görmüyor.

SEZON İÇİNDE 600 BİN EURO BONUS ÖDENDİ

Fiziksel olarak zayıf bulunan 22 yaşındaki futbolcuya video-analizlerle savunmada duracağı yer gösterilecek. Terim'in ikinci yarıya daha iyi girmesi için özel olarak hazırlayacağı sarı-kırmızılı oyuncuyu, bire bir görüşmelerle de motive etmeyi hedeflediği öğrenildi. Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Morutan'a sezon içinde 15 maç sayısına ulaştığı için 600 bin Euro bonus ödendi.
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