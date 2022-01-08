Galatasaray galibiyet peşinde! İşte Fatih Terim'in Giresunspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de Galatasaray, bugün saat 19.00’da Giresunspor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda 11 futbolcu farklı gerekçelerle forma giyemeyecek. Buna karşılık Cimbom, 2022’ye galibiyetle başlayıp umutları yeşertmek istiyor. İşte Fatih Terim'in muhtemel 11'i... Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Galatasaray ikinci yarıya yeni umut ve yeni hedeflerle başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip 2022'nin ilk maçında Giresunspor'u konuk edecek. Nef Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak ve Arda Kardeşler düdük çalacak. Türkiye Kupası'na veda eden Cimbom, ligde yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet (4B/3M) alabildi. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray kalesinde ise 9 gole engel olamayarak eleştirilerin odağında yer aldı. Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan Aslan, ikinci yarıya Giresunspor galibiyetle başlamak istiyor.



FATİH TERİM: KABUL ETMİYORUM



11 eksik bulunmasına karşın sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak seri yakalayıp puan tablosunda ilk 4 içinde yer almayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi ile 22 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer aldı. İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 yenmişti. "Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz" diyen teknik direktör Fatih Terim, galibiyetten başka bir sonucu kabul etmediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Artık yeni bir kayba tahammülümüz yok. Herkes üzerine düşeni yapsın" diye konuştu.



GALATASARAY: İSMAİL, BOEY, IŞIK KAAN, NELSSON, ÖMER, BERKAN, CICALDAU, MORUTAN, AYTAÇ, BABEL, HALİL

GİRESUNSPOR: OKAN, DIARRA, ZEKİ, BEHICH, PEREZ, TRAORE, DIABATE, FLAVIO, SULEYMANOV, SERGINHO, BALDE



BİR TAKIM KAYBOLDU



Fotomaç'ın haberine göre, Giresunspor maçı öncesinde Galatasaray'da tam 11 futbolcu forma giyemeyecek. Corona virüsü izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakat Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Marcao bugün kadrodaki yerini alamayacak. Takımda ayrıca Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın da korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.



İŞTE EKSİKLER:



Aanholt (Kovid)

Fatih (Kovid)

Alpaslan (Kovid)

Taylan (Kovid)

Muslera(Sakat)

Diagne (Sakat)

Luyindama (Sakat)

Marcao (Cezalı)

Kerem (Cezalı)

Feghouli (Milli)

Mohamed (Milli)

TEKNIK HEYET:



Selçuk İnan (Kovid)

Cihan Ünal (Kovid)



GİRESUNSPOR İLE 14. RANDEVU



galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sini kaybetti. Taraflar arasındaki 5 maç ise berabere bitti. Galatasaray'ın bu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.



3 FUTBOLCU SINIRDA



Galatasaray'da Giresunspor ile oynayacakları mücadele öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Berkan, Nelsson ve Yedlin sarı kart görmeleri halinde 21. haftada deplasmanda oynayacakları Hatay maçında forma giyemeyecek.



KARDEŞLER'İN 186. MAÇI



Galatasaray-Giresun maçını Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Bursa Bölgesi Hakemi Arda Kardeşler, şimdiye kadar 185 karşılaşma yönetti. Bu maçların yüzde 52'sini ev sahibi, yüzde 24'ünü ise deplasman takımları kazandı.



TARAFTARLAR SAHİP ÇIKACAK



Yönetimin, bilet fiyatlarını 25 ile 250 TL arasında belirlemesi Giresun maçına ilgiyi artırdı. Takımın kötü gidişatından memnun olmasalar da taraftarların bugün de sarı-kırmızılı ekibe tam destek vermesi bekleniyor. Ayrıca taraftarların, son dönemde yönetimle arasında sorun olduğu iddia edilen, hatta istifası konuşulan Terim'den yanı tavır ortaya koyacakları belirtiliyor.



DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR:



Deplasmanda oynadığı son 5 Süper Lig maçının birini kazanabilen Giresunspor (2B 2M) tek galibiyetini Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek aldı.

Giresun'da 18 maçta 6 golü bulunan Fouseni Diabate en skorer isim olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



TERİM SÜPER LİG'E DÖNÜYOR



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç ceza alan Terim, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı. Cimbom, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve 12 puan kaybetti.

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