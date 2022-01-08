Fatih Terim'den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...
Galatasaray'da bir süredir gündemde olan yardımcı antrenör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Riera ve Elmander'i yardımcısı yapmayı düşündüğü, Arda Turan'a da farklı bir görev vermeyi plandığı belirlendi. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki soğuk savaş sürerken, karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor... Yönetici Işıtan Gün'ün görüşüp anlaştığı Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent için olumsuz tavır sergileyen Terim'in flaş bir plan için düğmeye bastığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Terim kendi ekibini kurmak için harekete geçti. Fotomaç'ın derlediği habere göre tecrübeli hocanın şu anda Galatasaray'da scout'luk yapan Johan Elmander ve Albert Riera'yı yardımcısı yapmak istediği öğrenildi.
SEZON BAŞI GİTMİŞTİ
Geçen sezon teknik heyette yer alan Riera ailevi nedenlerden dolayı ülkesine geri dönmüştü. Terim'in iki eski öğrencisiyle görüştüğü ve büyük oranda ikna ettiği belirlendi. Başarılı teknik adamın Arda Turan konusunda da farklı planlarının olduğu ifade edildi.
Terim'in sezon sonunda futbolu bırakacak olan tecrübeli yıldıza artık Florya'da sorumluluk vermeye başlayacağı öğrenildi.
ARDA AÇIKLAMIŞTI!
Arda daha önce yaptığı açıklamada sezon sonundan itibaren Terim'in ekibine dahil olacağnı söylemişti. Ancak Terim'in bu hamlelerine Elmas'ın göstereceği tepki merak konusu. Başan Elmas'ın söz konusu 3 isme sıcak bakmayacağı belirtiliyor.
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