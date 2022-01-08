08 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan yardımcı antrenör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Riera ve Elmander'i yardımcısı yapmayı düşündüğü, Arda Turan'a da farklı bir görev vermeyi plandığı belirlendi. (GS spor haberleri)

Fatih Terim’den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2022

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki soğuk savaş sürerken, karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor... Yönetici Işıtan Gün'ün görüşüp anlaştığı Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent için olumsuz tavır sergileyen Terim'in flaş bir plan için düğmeye bastığı öğrenildi.

Fatih Terim’den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...

Alınan bilgilere göre Terim kendi ekibini kurmak için harekete geçti. Fotomaç'ın derlediği habere göre tecrübeli hocanın şu anda Galatasaray'da scout'luk yapan Johan Elmander ve Albert Riera'yı yardımcısı yapmak istediği öğrenildi.

Fatih Terim’den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...

SEZON BAŞI GİTMİŞTİ

Geçen sezon teknik heyette yer alan Riera ailevi nedenlerden dolayı ülkesine geri dönmüştü. Terim'in iki eski öğrencisiyle görüştüğü ve büyük oranda ikna ettiği belirlendi. Başarılı teknik adamın Arda Turan konusunda da farklı planlarının olduğu ifade edildi.

Fatih Terim’den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...

Terim'in sezon sonunda futbolu bırakacak olan tecrübeli yıldıza artık Florya'da sorumluluk vermeye başlayacağı öğrenildi.

Fatih Terim’den sürpriz hamle! Yardımcı antrenör olarak...

ARDA AÇIKLAMIŞTI!

Arda daha önce yaptığı açıklamada sezon sonundan itibaren Terim'in ekibine dahil olacağnı söylemişti. Ancak Terim'in bu hamlelerine Elmas'ın göstereceği tepki merak konusu. Başan Elmas'ın söz konusu 3 isme sıcak bakmayacağı belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İşte G.Saray’ın transfer listesindeki isimler! İşte G.Saray'ın transfer listesindeki isimler!
Cimbom galibiyet peşinde! İşte Terim’in Giresunspor maçı 11’i Cimbom galibiyet peşinde! İşte Terim'in Giresunspor maçı 11'i
Galatasaray kritik virajda! 4 karşılaşmada... Galatasaray kritik virajda! 4 karşılaşmada...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör