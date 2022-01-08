08 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Giresunspor maçında Işık Kaan Arslan sakatlandı

G.Saray’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan sakatlığı sebebiyle oyunda devam edemedi. Işık Kaan'ın yerine 18. dakikada Luyindama dahil oldu.

Galatasaray'ın altyapıdan yetişen ve kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayan Işık Kaan Arslan, maçın 18. dakikasında sakatlandı.

14. dakikada sakatlanarak kenara gelen ve kısa bir süre tedavi olan Işık Kaan Arslan, 18. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Işık Kaan'ın yerine Christian Luyindama oyuna dahil oldu.

Oyundan çıkarken çok üzgün görünen Işık Kaan'ı teknik direktörü Fatih Terim ve takım arkadaşları teselli etti.
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