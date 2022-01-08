Galatasaray-Giresunspor maçı öncesi Fatih Terim: Oyuncu eksikliğimiz...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Fazla sayıda oyuncumuz yok ama Galatasaray’da oynayan oyuncular umarım bunu hissettirmeyecek. Işık Kaan, sezon başından beri bizimle çalışıyor. Çok da iyi çalışıyor. Maçlardaki havayı soluyor ve her geçen gün iyiye gidiyor. İnandığımız zamanda gençlerimizi oyuna sürmek, projemiz bu." dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.



İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:



Fazla sayıda oyuncumuz yok ama Galatasaray'da oynayan oyuncular umarım bunu hissettirmeyecek. Işık Kaan, sezon başından beri bizimle çalışıyor. Çok da iyi çalışıyor. Maçlardaki havayı soluyor ve her geçen gün iyiye gidiyor. İnandığımız zamanda gençlerimizi oyuna sürmek, projemiz bu. Hata yapacaktır, yapmalıdır da. Öğrenirken hata yapmazsan olmuyor.



Neredeyse 4-5 tane penaltı yaptırdı Ozan. O zaman, 'Haftaya oynayacak tek oyuncu o, diğerlerini bilmiyorum' demiştim. Gençlerin arkasında hata yaptıklarında durmak önemli. Arkasında hocası, abileri var. Başaracaktır, başarmasını da istiyorum.

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