Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken bir yandan da transfer arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor...
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Marouane Fellaini...
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray içni flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İki takım da transfer arayışlarına devam ederken İngiliz basını, Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgilendiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022- 10:42
Transfer çalışmaları iki takımda da devam ederken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.
İngiliz basını Sunderland Echo sitesinde yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'ın derlediği habere göre, Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgileniyor.