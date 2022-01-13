GALATASARAY HABERİ: Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı! "Gönderilmeseydi..."

Galatasaray'da, Fatih Terim'in ekibi için düşünülen Albert Riera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un eski futbolcusu, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Riera, "Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim. Fakat şu an işler değişti ve beklemeye geçtim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 10:32