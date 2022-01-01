Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede Sinan Bolat sesleri!
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından İsmail Çipe'nin performansı hayal kırıklığı yaratırken gündeme Belçika'da Gent forması giyen Sinan Bolat geldi. 33 yaşındaki kaleci kulübüyle görüşüp alacaklarına karşı takımdan ayrılıp sarı-kırmızılılar takıma gelmek istiyor. (GS spor haberleri)
Fernando Muslera'nın sakatlanması, İsmail Çipe'nin yetersizliği ve Fatih Öztürk'ün ayrılacak olmasıyla kaleye yerli bir isim arayan Galatasaray, Sinan Bolat'ı bitiriyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Belçika ekibi Gent'te oynayan 33 yaşındaki file bekçisi 1.5 sezonda 71 maçta forma giyerken 72 gol yedi, kalesini ise 26 maçta kapattı. Kulübünden alacakları karşılığında ayrılacağı öğrenilen Sinan'ın Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği kaydedildi.
2014-15'TE OYNADI
Sinan, 2014-2015 sezonunda Porto'dan 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıların hem 4. yıldızı taktığı 20. lig şampiyonluğunda hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında katkı sağlamıştı. Muslera'nın olmadığı 12 maçta kaleyi koruyan Sinan, 2'sinde kalesini kapatmıştı. Kupada 9 maçta 12 gol, ligde 2 maçta 1 gol, Devler Ligi'nde ise 1 karşılaşmada 4 gol yemişti. Sinan Bolat A Milli Takım formasını da 12 kez terletti.
MUSLERA 10 YILDA 11 KALECİ ESKİTTİ
Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan gelen Fernando Muslera, 10 yılda tam 11 kaleci eskitti. Sarı-kırmızılılar 10 yıl içerisinde Ufuk Ceylan, Aykut Erçetin, Eray İşçan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Batuhan Şen, Cedric Carrasso, Okan Kocuk, Fatih Öztürk ve Berk Balaban'ı kullansa da istikrarı sağlayamadı.
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