Muslera’nın sakatlığı sonrası kalede Sinan Bolat sesleri!

2014-15'TE OYNADI



Sinan, 2014-2015 sezonunda Porto'dan 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıların hem 4. yıldızı taktığı 20. lig şampiyonluğunda hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında katkı sağlamıştı. Muslera'nın olmadığı 12 maçta kaleyi koruyan Sinan, 2'sinde kalesini kapatmıştı. Kupada 9 maçta 12 gol, ligde 2 maçta 1 gol, Devler Ligi'nde ise 1 karşılaşmada 4 gol yemişti. Sinan Bolat A Milli Takım formasını da 12 kez terletti.



