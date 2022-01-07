07 Ocak 2022, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson ile ilgili karar verildi. (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek isimlere kaynak yaratmaya çalışıyor. Victor Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler şu anda masaya yatırılmış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

TERİM'DEN ONAY ÇIKTI
Takvim'in haberine göre; 3 futbolcuya özellikle İtalyan kulüplerinden yoğun bir ilgi olduğu ve şu anda masada resmi tekliflerin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in değerini bulması halinde tüm oyuncuların satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Ancak tecrübeli hocanın takımın 3 kilit isminden yalnızca 1'inin devre arasında satılması yönünde yönetime görüş bildirdiği de ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

25 MİLYON EURO
Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Nelsson'un sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Yönetimin Marcao ve Kerem için de taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

SATIŞ OLURSA HAREKETE GEÇİLECEK
Galatasaray Yönetimi eğer beklenen oyuncu satışını yaparsa ara transferde çok aktif olmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Ancak herhangi bir satış gerçekleşmezse Sarı-Kırmızılılar'ın Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapmasının çok zor olacağı belirtiliyor.

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