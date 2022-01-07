GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson ile ilgili karar verildi. (GS spor haberi)
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek isimlere kaynak yaratmaya çalışıyor. Victor Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler şu anda masaya yatırılmış durumda.
TERİM'DEN ONAY ÇIKTI
Takvim'in haberine göre; 3 futbolcuya özellikle İtalyan kulüplerinden yoğun bir ilgi olduğu ve şu anda masada resmi tekliflerin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in değerini bulması halinde tüm oyuncuların satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında.
Ancak tecrübeli hocanın takımın 3 kilit isminden yalnızca 1'inin devre arasında satılması yönünde yönetime görüş bildirdiği de ifade edildi.
SATIŞ OLURSA HAREKETE GEÇİLECEK
Galatasaray Yönetimi eğer beklenen oyuncu satışını yaparsa ara transferde çok aktif olmayı planlıyor.
Ancak herhangi bir satış gerçekleşmezse Sarı-Kırmızılılar'ın Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapmasının çok zor olacağı belirtiliyor.
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