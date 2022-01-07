GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş transfer kararı! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

TERİM'DEN ONAY ÇIKTI

Takvim'in haberine göre; 3 futbolcuya özellikle İtalyan kulüplerinden yoğun bir ilgi olduğu ve şu anda masada resmi tekliflerin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in değerini bulması halinde tüm oyuncuların satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında.