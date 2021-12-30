GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!

AVRUPA DIŞINDA KALABİLİR



Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray 10 sezon sonra Avrupa kupalarının dışında kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların Avrupa'ya gidebilmesi için ligde ilk 4 içinde yer alması ya da Avrupa Ligi kupasını kazanması gerekiyor. Cimbom, son olarak 2010- 11 sezonunda Frank Rijkaard'la bu kadar kötü bir sezon geçirmiş ve 2011-12 sezonunda Avrupa arenasının dışında kalmıştı. 2015-16 sezonunda da 1 yıl men cezası aldığı için Avrupa'da yer almadı.

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