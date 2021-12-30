30 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a mağlup olarak elenen Galatasaray'da sular durulmuyor. İki kulvarda istediği sonuçları alamamasına karşın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma başarısını gösteren sarı-kırmızılılar, 10 sezon sonra Avrupa kupalarına katılamayabilir. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşıyor. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde yer alan ve zirve yarışına daha ilk yarıda havlu atan Aslan, Türkiye Kupası'ndan da elenmekten kurtulamadı. Turnuvaya 5. Tur'dan giriş yapan sarı-kırmızılı takım, TFF 1. Lig'de 18. sırada yer alan Denizlispor'a penaltılarla kaybetti. Cimbom'un bu sezonu da kupasız kapatma ihtimali doğdu. Son kupasını 2018-2019 sezonunda kaldıran Galatasaray, Avrupa Ligi'nden de elenirse kupa hasreti 3 yıla çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike!

AVRUPA DIŞINDA KALABİLİR

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray 10 sezon sonra Avrupa kupalarının dışında kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların Avrupa'ya gidebilmesi için ligde ilk 4 içinde yer alması ya da Avrupa Ligi kupasını kazanması gerekiyor. Cimbom, son olarak 2010- 11 sezonunda Frank Rijkaard'la bu kadar kötü bir sezon geçirmiş ve 2011-12 sezonunda Avrupa arenasının dışında kalmıştı. 2015-16 sezonunda da 1 yıl men cezası aldığı için Avrupa'da yer almadı.

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