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GALATASARAY HABERLERİ - Abdurrahim Albayrak’tan istifa çağrısı

Abdurrahim Albayrak’tan istifa çağrısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizli maçının ardından Fatih Terim'e yönelik istifa çağrılarına destek verdi. Albayrak bir taraftarın "fatihterimistifa" etiketiyle attığı "Mustafa Cengiz'in ahı varken iki yakanız bir araya gelmez. Vardır bir bildiğin demiyoruz: İstifa et diyoruz" şeklindeki tweet'ini beğendi.

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizli maçının ardından Fatih Terim'e yönelik istifa çağrılarına destek verdi. Albayrak bir taraftarın "fatihterimistifa" etiketiyle attığı "Mustafa Cengiz'in ahı varken iki yakanız bir araya gelmez. Vardır bir bildiğin demiyoruz: İstifa et diyoruz" şeklindeki tweet'ini beğendi. "I love you hocam" sözüyle tanınan Albayrak'la Terim'in arası son dönemde açılmıştı.
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