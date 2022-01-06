Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Nef Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman topla ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında teknik pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde duran top organizasyonları, hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına cuma günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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