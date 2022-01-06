06 Ocak 2022, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim'in yerine...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koltuğu sallantıda. Deneyimli teknik adamın geleceği sorgulanmaya başlarken, Takvim'de yer alan haberde teknik heyeti çok önemli bir isimle takviye etmek isteyen Başkan Elmas'ın aklındaki ismin Pep Guardiola'nın yardımcısı Rodoflo Borrell olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim’in yerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Başkan Elmas'ın Messi ve Iniesta'yı yetiştiren isim olan İspanyol hocayı ileride teknik direktörlüğe, Fatih Terim'i Sportif A.Ş.'nin başına getirmeyi düşürdüğü belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim’in yerine...

Takvim'in haberine göre; Cimbom'da başarısız sonuçların ardından harekete geçen yönetim Florya'ya müdahele ederek Fatih Terim'in ekibinde de değişiklik yapmaya karar vermişti. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i pasif göreve çekip Terim'in yanına dünya çapında bir yardımcı antrenör getirmeyi planlayan Burak Elmas'ın görüştüğü ismin Pep Guardiola'nın baş yardımcısı Rodolfo Borrell olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim’in yerine...

ARTETA DA ONU İSTEDİ

Yönetimin Borrell ile birlikte yine Manchester City'nin analiz ekibinde olan bir ismi daha Galatasaray'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, Messi ve İniesta'nın da ilk hocası... Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar çalışan Borrell, İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim’in yerine...

50 yaşındaki futbol adamını geçen sezon Arsenal'in hocası Arteta da yardımcı antrenör olarak almak istemişti. 2010-2014 arasında Liverpool altyapısında çalışan Borrell, İngiliz kulübünde Gençlik Geliştirme Müdürü olarak da görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim’in yerine...

STERLING'İ YETİŞTİRDİ

Rafa Benitez tarafından Liverpool'da göreve getirilen Borrell, Sterling'i de dünya futboluna kazandıran isim olarak biliniyor. Burak Elmas, Galatasaray'ın gençleşme projesine de Borrell'in büyük katkı vereceğine inanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim’in yerine...

İspanyol hocanın Barcelona ile Liverpool'daki tecrübelerini Galatasaray'a aktarması ve altyapı devrimi gerçekleştirmesi planlanıyor. Fatih Terim'in yanında böyle güçlü bir ismin Sarı-Kırmızılı kulübe çok önemli katkılar sağlayabileceği düşünen Elmas gelecek yıllarda Terim'i Sportif AŞ'nin başına geçirmeyi, Borrell'i ise birinci adam yapmayı düşünüyor.

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