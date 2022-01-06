GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da flaş teknik direktör iddiası! Fatih Terim'in yerine...
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koltuğu sallantıda. Deneyimli teknik adamın geleceği sorgulanmaya başlarken, Takvim'de yer alan haberde teknik heyeti çok önemli bir isimle takviye etmek isteyen Başkan Elmas'ın aklındaki ismin Pep Guardiola'nın yardımcısı Rodoflo Borrell olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Başkan Elmas'ın Messi ve Iniesta'yı yetiştiren isim olan İspanyol hocayı ileride teknik direktörlüğe, Fatih Terim'i Sportif A.Ş.'nin başına getirmeyi düşürdüğü belirlendi.
Takvim'in haberine göre; Cimbom'da başarısız sonuçların ardından harekete geçen yönetim Florya'ya müdahele ederek Fatih Terim'in ekibinde de değişiklik yapmaya karar vermişti. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i pasif göreve çekip Terim'in yanına dünya çapında bir yardımcı antrenör getirmeyi planlayan Burak Elmas'ın görüştüğü ismin Pep Guardiola'nın baş yardımcısı Rodolfo Borrell olduğu öğrenildi.
ARTETA DA ONU İSTEDİ
Yönetimin Borrell ile birlikte yine Manchester City'nin analiz ekibinde olan bir ismi daha Galatasaray'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, Messi ve İniesta'nın da ilk hocası... Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar çalışan Borrell, İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor.
STERLING'İ YETİŞTİRDİ
Rafa Benitez tarafından Liverpool'da göreve getirilen Borrell, Sterling'i de dünya futboluna kazandıran isim olarak biliniyor. Burak Elmas, Galatasaray'ın gençleşme projesine de Borrell'in büyük katkı vereceğine inanıyor.
İspanyol hocanın Barcelona ile Liverpool'daki tecrübelerini Galatasaray'a aktarması ve altyapı devrimi gerçekleştirmesi planlanıyor. Fatih Terim'in yanında böyle güçlü bir ismin Sarı-Kırmızılı kulübe çok önemli katkılar sağlayabileceği düşünen Elmas gelecek yıllarda Terim'i Sportif AŞ'nin başına geçirmeyi, Borrell'i ise birinci adam yapmayı düşünüyor.
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