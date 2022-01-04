GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United'dan Marcao'ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana savunmanın vazgeçilmez ismi olan ve gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Marcao'ya, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teklif yapacağı kaydedildi. Kırmızı Şeytanlar'ın Brezilyalı stoperi kadrosuna katması halinde sarı-kırmızılılar alternatifini şimdiden belirledi bile... İşte Marcao için teklif edilen bonservis bedeli ve Cimbom'un belirlediği alternatif... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddialı bir yarış sürdürmek için kadrosuna takviye yapma kararı alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın Marcao için transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı vurgulandı.
MARCAO'YA TALİP OLDULAR
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Manchester United'ın transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
ASTRONOMİK TEKLİF HAZIRLIĞI
Premier Lig devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. Milliyet'in haberine göre; Manchester United'ın Marcao için devre arasında 25 milyon euroluk bir transfer teklifini Galatasaray'a sunacağı vurgulandı.
AVRUPA'NIN YAKIN TAKİBİNDE
Manchester United'ın transfer etmek istediği Marcao'ya Avrupa'nın önde gelen takımlarının da talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli stopere özellikle Serie A takımlarının çok yakından ilgi duyduğu kaydedildi.
FATİH TERİM'İN GÖZDESİ
Galatasaray'ın sezon başında oynadığı Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayı takım arkadaşlarına kaptırmadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Galatasaray'da 21 mücadelede forma şansı buldu. Marcao bu süreçte 1 asist üretti.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK
Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin euro olarak ifade ediliyor.
CİMBOM'DA 3 KUPA KAZANDI
Sarı-kırmızılı takıma geldiğinden bu yana başarılı bir performans gösteren Marcao bu süreçte 3 kupa kazandı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşayan Brezilyalı stoper taraftarın da sevgisini kazandı.
G.SARAY 4 MİLYON EURO ÖDEDİ
Profesyonel futbolcuk kariyerine Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, daha sonra kiralık olarak Atletico Goianiense ve Rio Ave formaları giydi. Chaves tecrübeli savunmacının bonservisini 2018-2019 sezonu başında 900 bin euro karşılığında aldı. Galatasaray aynı sezonun devre arasında 4 milyon euro ödeyerek Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı.
MARCAO'NUN ALTERNATİFİ DENAYER
Galatasaray'ın Marcao'nun olası ayrılığı durumunda Brezilyalı savunmacının alternatifini belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a transfer olması halinde Jason Denayer'i kadrosuna katmaya çalışacağı ifade edildi.
LYON SATIŞ LİSTESİNE KOYDU
Jason Denayer'in kulübü Olympique Lyon'un tecrübeli savunmacıyı Ocak ayında satmaya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Marcao'yla yollarını ayırması halinde Fransız ekibinin kapısını çalacağı vurgulandı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK
26 yaşındaki Belçikalı savunmacının Olympique Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray'da Marcao'nun satılması durumunda transfer hedefi haline gelecek olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterildi.
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