GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

ASTRONOMİK TEKLİF HAZIRLIĞI

Premier Lig devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. Milliyet'in haberine göre; Manchester United'ın Marcao için devre arasında 25 milyon euroluk bir transfer teklifini Galatasaray'a sunacağı vurgulandı.