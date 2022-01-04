04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United'dan Marcao'ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana savunmanın vazgeçilmez ismi olan ve gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Marcao'ya, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teklif yapacağı kaydedildi. Kırmızı Şeytanlar'ın Brezilyalı stoperi kadrosuna katması halinde sarı-kırmızılılar alternatifini şimdiden belirledi bile... İşte Marcao için teklif edilen bonservis bedeli ve Cimbom'un belirlediği alternatif... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.01.2022

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de ikinci yarıda iddialı bir yarış sürdürmek için kadrosuna takviye yapma kararı alan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın Marcao için transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

MARCAO'YA TALİP OLDULAR

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Manchester United'ın transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

ASTRONOMİK TEKLİF HAZIRLIĞI

Premier Lig devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. Milliyet'in haberine göre; Manchester United'ın Marcao için devre arasında 25 milyon euroluk bir transfer teklifini Galatasaray'a sunacağı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

AVRUPA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

Manchester United'ın transfer etmek istediği Marcao'ya Avrupa'nın önde gelen takımlarının da talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli stopere özellikle Serie A takımlarının çok yakından ilgi duyduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

FATİH TERİM'İN GÖZDESİ

Galatasaray'ın sezon başında oynadığı Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayı takım arkadaşlarına kaptırmadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Galatasaray'da 21 mücadelede forma şansı buldu. Marcao bu süreçte 1 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin euro olarak ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

CİMBOM'DA 3 KUPA KAZANDI

Sarı-kırmızılı takıma geldiğinden bu yana başarılı bir performans gösteren Marcao bu süreçte 3 kupa kazandı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşayan Brezilyalı stoper taraftarın da sevgisini kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

G.SARAY 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Profesyonel futbolcuk kariyerine Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, daha sonra kiralık olarak Atletico Goianiense ve Rio Ave formaları giydi. Chaves tecrübeli savunmacının bonservisini 2018-2019 sezonu başında 900 bin euro karşılığında aldı. Galatasaray aynı sezonun devre arasında 4 milyon euro ödeyerek Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

MARCAO'NUN ALTERNATİFİ DENAYER

Galatasaray'ın Marcao'nun olası ayrılığı durumunda Brezilyalı savunmacının alternatifini belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a transfer olması halinde Jason Denayer'i kadrosuna katmaya çalışacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

LYON SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Jason Denayer'in kulübü Olympique Lyon'un tecrübeli savunmacıyı Ocak ayında satmaya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Marcao'yla yollarını ayırması halinde Fransız ekibinin kapısını çalacağı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Manchester United’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

26 yaşındaki Belçikalı savunmacının Olympique Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray'da Marcao'nun satılması durumunda transfer hedefi haline gelecek olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’da transfer krizi! Terim ikna olmadı G.Saray'da transfer krizi! "Terim ikna olmadı"
G.Saray’da gündem Sinan Bolat! Görüşmeler bu hafta... G.Saray'da gündem Sinan Bolat! Görüşmeler bu hafta...
G.Saray’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas... G.Saray'da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör