04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da corona virüsü şoku! Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk pozitif çıktı

G.Saray’da Covid-19 şoku! 2 isim pozitif çıktı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Galatasaray, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılılarda, yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün corona virüsüne yakalandığı tespit edildi. İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Covid-19 testi uygulandı.

Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’un istediği yıldız için açıklama geldi! Teklif... Cimbom'un istediği yıldız için açıklama geldi! Teklif...
Manu’dan Marcao’ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi... Manu'dan Marcao'ya kanca! Teklif edilen rakam ve alternatifi...
G.Saray’da transfer krizi! Terim ikna olmadı G.Saray'da transfer krizi! "Terim ikna olmadı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör