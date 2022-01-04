Galatasaray'da corona virüsü şoku! Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk pozitif çıktı
Galatasaray, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılılarda, yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün corona virüsüne yakalandığı tespit edildi. İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Covid-19 testi uygulandı.
Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/t19EzwaOje— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 4, 2022
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